"O que acontecer na Ucrânia irá moldar o futuro da nossa União para sempre", diz von der Leyen

Presidente da Comissão Europeia falava numa cerimónia festiva no Parlamento Europeu, no âmbito do 20.º aniversário do maior alargamento da história da União Europeia, quando entraram 10 novos Estados Membros, em 2004.