Aprovada audição de Miranda Sarmento no Parlamento para esclarecer descida de IRS

A audição do ministro de Estado e das Finanças na Comissão de Orçamento e Finanças foi aprovada, esta quarta-feira, no Parlamento, sem votos contra.

Apenas o Livre se absteve, os restantes partidos votaram a favor de Joaquim Miranda Sarmento ser ouvido no Parlamento.

O requerimento partiu do Chega, que quer mais esclarecimentos do ministro das Finanças sobre a descida de IRS, anunciada pelo Governo

Recorde-se que a descida do IRS gerou polémica, com várias acusações feitas ao Governo de ter iludido os portugueses no valor do alívio fiscal, que será de 200 milhões de euros e não de 1.500 milhões como foi interpretado por muitos.

A confusão está relacionada com o facto de os 1.500 milhões não serem somados à redução de 1.300 milhões, já prevista no Orçamento do Estado para 2024.