Sismo de magnitude 1,8 sentido na Terceira

Um sismo, com magnitude 1,8 na escala de Richter, foi sentido esta quarta-feira na ilha Terceira.

De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o abalo foi sentido às 00h37 locais (01h37, em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a este da Serreta.

“De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) na Serreta (concelho de Angra do Heroísmo)”, referiu o CIVISA em comunicado, acrescentando que o evento se insere “na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022″.