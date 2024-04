Hezbollah lança dezenas de foguetes em resposta a ataque de Israel

Hezbollah lançou, esta terça-feira, dezenas de foguetes contra a cidade de Margaliot, no Norte de Israel. O ataque surge em resposta a um bombardeamento israelita que matou, no Sul do Líbano, a morte de uma mulher e uma menina.

“Os combatentes da Resistência Islâmica atacaram a colónia de Margaliot, a cidade libanesa ocupada de Hunín, no final da tarde desta terça-feira com dezenas de foguetes ‘Katyusha’”, sublinhou o grupo xiita libanês, em comunicado, citado pelas agências internacionais.

Na mesma nota, o grupo reivindica ainda a responsabilidade por outros sete ataques contra grupos de soldados e posições militares no Norte de Israel.

O ataque israelita, realizado por aviões contra contra uma casa na cidade libanesa de Hanine, causou a morte a uma mulher e à sua sobrinha, menor de idade.