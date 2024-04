Direção Executiva do SNS apresenta demissão

A Direção Executiva do Serviço Nacional da Saúde (DE-SNS) demitiu-se esta terça-feira. Liderada por Fernando Araújo, que assina a carta de demissão, tinha sido escolhida pelo Governo de António Costa.

De acordo com a carta de demissão, a decisão permite “que a nova Tutela possa executar as políticas e as medidas que considere necessárias, com a celeridade exigida, evitando que a atual DE-SNS possa ser considerada um obstáculo à sua concretização”.

“Respeitando o princípio da lealdade institucional, irei apresentar à senhora ministra da Saúde, em conjunto com a equipa que dirijo, o pedido de demissão do cargo de diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde”, adiantou Fernando Araújo.

O líder da DE-SNS afirma que a saída antecipada surge depois de uma reunião com o Governo, a única com o Ministério da Saúde, e da qual não terá havido um entendimento para a continuidade de funções.

“A DE-SNS é um órgão técnico, um instituto público do Estado, que tem de estar acima de questões políticas ou agendas partidárias, e que executa políticas públicas determinadas pelo Governo”, assinala o comunicado assinado pelo antigo presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, no Porto.

Esta “difícil decisão” permitirá que a nova tutela possa “executar as políticas e as medidas que considere necessárias, com a celeridade exigida, evitando que a atual DE-SNS possa ser considerada um obstáculo à sua concretização”.

Fernando Araújo afirma ainda que sai, em conjunto com a sua equipa, com a noção de que não foi feito “tudo o que tinha sido planeado” e que cometeram “seguramente erros”, mas o “tempo foi sempre curto para executar uma reforma desta dimensão”.