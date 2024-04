Filipe Lobo D'Ávila sai CDS após "30 anos de militância partidária"

Filipe Lobo D'Ávila, que chegou a ser secretário de Estado pelo CDS, anunciou a sua desfiliação do partido.

A notícia foi avançada pelo Observador, que adianta que a saída de Lobo D’Ávila acontece após "30 anos de militância partidária".

O ex-governante do Executivo liderado por Passos Coelho já enviou uma carta a Nuno Melo a informá-lo da sua decisão.

Filipe Lobo D'Ávila sublinha, ainda segundo o Observador, que nos últimos anos procurou "estar em silêncio", mas que a forma como entende a política "como serviço público, em liberdade, com pensamento, com espírito crítico, com independência, sem subserviências financeiras ou de outra índole, com espírito de missão" o impede de continuar com a não é "militância partidária no CDS".

Sublinhe-se que a saída do partido coincide com o regresso dos centristas ao Parlamento e ao Governo, através da coligação Aliança Democrática, que junta PSD, CDS e PPM.