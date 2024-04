Novo pacote de ajuda militar do Reino Unido à Ucrânia

O Presidente ucraniano revelou esta terça-feira que o novo pacote de ajuda militar do Reino Unido incluirá mais mísseis de longo alcance Storm Shadow, além de blindados e munições.

“São (mísseis) Storm Shadow e outros tipos de mísseis, centenas de veículos blindados e anfíbios e munições; tudo o que a Ucrânia realmente precisa no campo de batalha”, escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais,

O Presidente ucraniano relatou uma conversa telefónica com o primeiro-ministro britânico, na qual agradeceu a Rishi Sunak a decisão de enviar o equipamento militar e pela cooperação do Reino Unido na produção conjunta de defesa.

Zelensky referiu em particular o desenvolvimento do armamento de longo alcance e das capacidades marítimas da Ucrânia. Kiev recebeu na primavera de 2023 os primeiros mísseis de longo alcance Storm Shadow, utilizados para atingir alvos russos longe da linha da frente.

O Presidente ucraniano também discutiu com o primeiro-ministro britânico “a necessidade de criar um mecanismo para a apreensão de ativos russos” no Reino Unido.

Sunak visita esta terça-feira a Polónia e a Alemanha, coincidindo com o anúncio do pacote adicional de apoio militar à Ucrânia no valor de 500 milhões de libras (580 milhões de euros). O financiamento será utilizado para fornecer “rapidamente” munições, defesa antiaérea, ‘drones’ e apoio de engenharia, adiantou o governo britânico em comunicado.

Em paralelo, o Ministério da Defesa do Reino Unido vai enviar equipamento “para ajudar a fazer recuar a invasão russa em terra, no mar e no ar”, incluindo 60 barcos, mais de 1.600 mísseis de ataque e de defesa aérea, mais de 400 veículos e cerca de quatro milhões de cartuchos de munições para armas ligeiras.

“Defender a Ucrânia contra as ambições brutais da Rússia é vital para a nossa segurança e para toda a Europa. Se permitirmos que [o Presidente, Vladimir] Putin tenha êxito nesta guerra de agressão, não se vai ficar pela fronteira polaca”, avisou Sunak, citado pela imprensa internacional.

O financiamento adicional de 500 milhões de libras anunciado esta terça-feira eleva para 3.500 milhões de euros a ajuda militar do Reino Unido à Ucrânia este ano e surge depois de a Câmara dos Representantes dos EUA ter aprovado uma nova dotação de quase 57 mil milhões de euros) para financiar novas remessas de armas para a Ucrânia.

O Congresso norte-americano também aprovou legislação que permite atuar contra ativos russos.