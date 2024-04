Incêndio no Seixal deixa dois idosos feridos

Um incêndio num edifício em Cruz de Pau, no Seixal, deixou dois idosos feridos, esta segunda-feira.

As chamas tiveram origem no rés do chão e o fumo alastrou ao primeiro andar, segundo o Correio da Manhã.

As duas vítimas, uma delas de 93 anos, foram transportadas para o hospital.

O alerta foi dado cerca das 08h e no local estiveram os Bombeiros Voluntários do Seixal e os Bombeiros Mistos da Amora, com 15 operacionais.