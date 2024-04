PSD ainda quer Rui Moreira

Ainda não está anunciado, nem formalmente convidado, mas Rui Moreira é o mais provável cabeça de lista da AD às eleições europeias. Há muito que o nome do presidente da Câmara do Porto circula nos bastidores do PSD como o nome preferido de Montenegro para o desafio europeu e, ao que apurou o i, essa preferência não se alterou.



Luís Montenegro apresentará a sua equipa na próxima segunda-feira, dia 22 de abril, no Conselho Nacional do PSD. Contactado, o presidente da Câmara do Porto apenas garante que não foi convidado, sem mais.



O convite formal ainda pode chegar porque, tal como aconteceu com os convites para o Governo, os contactos só foram feitos em cima da hora para evitar fugas de informação. Se o convite chegar, como é provável, vale a pena recordar o que o próprio Rui Moreira disse em entrevista ao Público e à Renascença, em outubro do ano passado: «Se surgir um convite para uma coisa dessas, terei que pensar. Na altura, terei que pensar nas condições».