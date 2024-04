Inquérito a Costa no DCIAP já tem magistrada atribuída. Defesa de ex-PM espera "celeridade necessária"

A defesa de António Costa mostrou-se satisfeita, esta quinta-feira, com o facto de o inquérito ao ex-primeiro-ministro, no âmbito da Operação Influencer, já ter sido atribuído a uma magistrada no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

"Apesar de continuar a desconhecer os fundamentos que determinaram a remessa do processo [do MP junto do Supremo Tribunal de Justiça] para o DCIAP", começa por dizer, à agência Lusa, João Lima Cluny, há motivo de congratulação por já ter “um magistrado titular atribuído".

Agora, é esperar que o inquérito "prossiga os seus termos com a celeridade necessária, nomeadamente com a já solicitada audição de António Costa".

A CNN Portugal, avançou que o inquérito no DCIAP foi atribuído a Rita Madeira.