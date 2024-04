OCDE. Taxa de emprego permanece em nível recorde

As taxas de emprego e de participação na força de trabalho dos países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) permaneceram globalmente estáveis nos 70,1% e 73,8% no último trimestre do ano passado. Os dados foram avançados esta quarta-feira pela OCDE que revela que estes são os níveis mais elevados registados desde o início da série em 2005 e 2008, respetivamente.

Ambos os indicadores atingiram ou ficaram perto dos seus máximos históricos em 10 dos 38 países da OCDE, incluindo Itália e Japão.

No período em análise, a taxa de emprego ultrapassou os 70% em quase dois terços dos países da OCDE, incluindo Canadá, Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Aumentou em 11 países da OCDE e caiu em 10, com as maiores descidas observadas na Colômbia, em Israel e no Luxemburgo.

Os números mostram que a Turquia continuou a ser o país da OCDE com a taxa de emprego mais baixa, de 54,2%, que, no entanto, foi o seu máximo histórico.

A OCDE adianta ainda que, no ano passado, o número de mulheres e homens empregados no conjunto destes países aumentou em todos os grupos etários, resultando em taxas de emprego recordes de 63,2% e 76,9%, respetivamente.

No entanto, “a disparidade de género diminuiu à medida que a taxa de emprego da OCDE aumentou mais rapidamente entre as mulheres (em 1,0 ponto percentual (p.p.)) do que entre os homens (em 0,3 p.p.)”, revela a organização. No que diz respeito ao emprego por grupos etários, o maior aumento foi registado nos trabalhadores mais velhos (55 a 64 anos), para os quais a taxa de emprego da OCDE atingiu 64%, apresentando um aumento de 1,1 p.p. desde 2022 e 10,5 p.p. desde 2007.

Ainda no que diz respeito ao ano passado, a taxa de participação da força de trabalho da OCDE entre os trabalhadores com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos também atingiu o seu nível mais elevado de 66,6% para as mulheres e de 80,8% para os homens.

Olhando para o mês de fevereiro deste ano, a taxa de desemprego permaneceu globalmente estável em 4,9% na área da OCDE, permanecendo abaixo ou em 5% desde abril de 2022. A taxa de desemprego permaneceu em mínimos históricos na União Europeia (6%) e na área do euro (6,5%), revela a OCDE.

Por países, permaneceu inalterada em 16 países com dados disponíveis, enquanto seis países registaram aumentos e outros 10 países registaram quedas.

Dados mais recentes relativos a março deste ano mostram que a taxa de desemprego aumentou ligeiramente para 5,4% no Canadá, enquanto diminuiu para 3,6% nos Estados Unidos. No entanto, a taxa de desemprego juvenil da OCDE (trabalhadores entre os 15 e os 24 anos) atingiu um pico de 10,9% em fevereiro deste ano, registando um aumento pronunciado de 0,5 p.p., com um aumento acentuado na Colômbia, Itália, Japão e Estados Unidos.