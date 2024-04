Competições europeias. Semana escaldante

No Stade Vélodrome, em Marselha, o Benfica vai jogar o que resta da sua triste época. Depois da vitória apertada (2-1) na primeira mão, é preciso muita categoria para eliminar o Marselha e passar à meia-final da Liga Europa. Evocar feitos antigos quando passam 34 anos sobre o golo salvador de Vata (18 de abril de 1990), que deu acesso à final da Taça dos Campeões Europeus, não garante nada, apenas dá moral à equipa de Roger Schmidt, que vai passar algumas dificuldades num terreno hostil. No Estádio da Luz, o Marselha esteve sempre confortável, mesmo quando perdia pela diferença mínima. Porém, quando sofreu o segundo golo mudou de atitude, pegou no jogo e o Benfica desapareceu, tornando-se evidente a quebra física de alguns jogadores.

Na quinta-feira (20H00, SIC), o Benfica tem nova oportunidade para deixar uma boa imagem na Europa. O treinador afirmou que “temos de jogar o dobro do nosso nível para passar à fase seguinte. Podíamos ter feito um resultado melhor, mas o adversário tem muita qualidade individual. O jogo em Marselha será muito diferente. Precisamos de todos os jogadores ao mais alto nível. As equipas querem vencer para estar na meia-final, mas temos grande ambição e motivação para seguir em frente”, concluiu. O vencedor desta eliminatória vai defrontar a Atalanta ou o Liverpool. Os italianos estão em vantagem, pois derrotaram os reds, em Anfield Road, por claros 3-0 e podem ter garantido o apuramento, a menos que a equipa de Jurgen Klopp realize uma exibição que entre na história do clube. Não é impossível, até porque a última vez que jogaram em Bergamo venceram por 5-0. “Sei que se fizermos algumas coisas melhor, seremos melhores”, disse o técnico, que adiantou “podemos ganhar? sim, se jogarmos bem. Podemos ganhar por 3-0? Não faço ideia”. Do outro lado, está uma equipa que só perdeu uma vez em 22 jogos da Europa League, incluindo pré-eliminatórias.

Nas outras partidas, o Bayer Leverkusen tem uma vantagem confortável sobre o West Ham (2-0) e o Milan perdeu em casa (0-1) com a Roma. Em teoria, Atalanta e Leverkusen estão com um pé nas meias-finais, as outras equipas vão ter de jogar muito para se qualificarem.

Liga dos Campeões

Na melhor liga do mundo vamos ter jogos com muito para contar, com a certeza de que em Manchester e Barcelona dois favoritos à conquista do troféu vão ficar de fora. Nos quatro jogos da primeira mão foram marcados 18 golos, o que deixa antever confrontos de elevada intensidade. As grandes emoções começam hoje com o Barcelona a receber o PSG com a vantagem de um golo (3-2) conquistada num dos melhores jogos do ano. A jovem equipa catalã demonstrou grande maturidade no jogo de Paris, onde Lamine Yamal se tornou o jogador titular mais jovem de sempre numa partida dos quartos-de-final da Liga dos Campeões com apenas 16 anos e 272 dias. Os franceses têm a eliminatória perdida, mas com Mbappé tudo é possível, em 2021 marcou três fantásticos golos em Camp Nou. O Borussia Dortmund quer anular a vantagem (2-1) do Atlético Madrid. Os “colchoneros” pareciam ter o jogo na mão, mas a forma com a equipa alemã reagiu pode ser a chave para o jogo da segunda mão.

Amanhã (20h00, TVI), joga-se aquela que podia ser a final desta competição. Depois do emocionante empate (3-3) no Santiago Bernabéu, o Manchester City quer defender o título europeu perante os seus adeptos, só que do outro lado está o imprevisível Real Madrid. O empate deixou as duas equipas com iguais possibilidades de passar à meia-final e o fantástico ambiente dos estádios ingleses é coisa que não intimida os “merengues”, que foram 14 vezes campeões europeus. Mais preocupante é o facto de a equipa de Bernardo Silva e Rúben Dias ter marcado sempre três golos nos nove jogos já realizados na Liga dos Campeões e de, nas meias-finais da época passada, ter goleado (4-0), depois do empate (1-1) em Madrid. Quem seguir em frente assume o papel de principal favorito a levantar a “orelhuda” no Estádio do Wembley, dia 1 de junho. Na outra partida, o Bayern Munique recebe o Arsenal depois de ter empatado em Londres (2-2). O Bayern tem tido uma época difícil a nível interno, perdeu o campeonato para o Leverkusen, mas guardou algumas das suas melhores exibições para a Liga dos Campeões e pode confirmar o apuramento.