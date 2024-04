Fafe. Menino de quatro dicou anos esquecido dentro de carrinha escolar

Um menino de quatro anos ficou esquecido numa carrinha de transporte escolar em Fafe, esta terça-feira de manhã.

A carrinha, da responsabilidade da Junta de Freguesia de Antime/São Clemente, deveria ter deixado a criança na Escola Básica e Jardim de Infância de São Clemente, mas esta acabou por ficar no veículo sem que o motorista ou a vigilante se tivessem apercebido.

A professora estranhou a ausência do menino e contactou os pais para tentar perceber por que estaria a faltar à escola, segundo o Jornal de Notícias. Foi então que começaram à procura da criança, que acabaria por ser encontrada, pouco antes do meio-dia, no interior da carrinha, que tinha os vidros ligeiramente abertos.

O presidente da União de Freguesias de Antime/São Clemente, Marco Ribeiro, em declarações ao Jornal de Notícias, lamentou a situação e garantiu que vão ser tomadas medidas para que nada semelhante se repita.

“Foi um incidente lamentável e que, felizmente, não teve maiores repercussões. Vamos reforçar os procedimentos para que um caso destes não se volte a repetir”, disse.