Governo português insiste na libertação do MSC Aries na reunião com embaixador iraniano

O Embaixador da República Islâmica do Irão foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, esta terça-feira de manhã.

O diplomata iraniano encontrou-se não com o ministro, mas com o diretor-Geral de Política Externa, que reiterou “de forma veemente e categórica a condenação do recente ataque realizado contra o Estado de Israel”, informou o Governo através de um comunicado da tutela.

“O Governo português manifestou a sua profunda preocupação com a escalada do conflito na região, apelando à máxima contenção”, lê-se ainda.

Na reunião, o diretor-Geral de Política Externa aproveitou também para exigir novamente a libertação imediata do navio MSC Aries, com bandeira portuguesa, mas sem tripulantes nacionais, apresado no Estreito de Ormuz, desde sábado passado.

“Foi igualmente exigida a libertação da tripulação, que deve ser condignamente tratada enquanto o navio se mantiver apresado, dado não se considerarem consistentes as explicações até agora fornecidas”, acrescentou o Executivo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros aguardará agora os resultados desta diligência formal e avaliará, “em função disso”, tomar ou não passos adicionais.