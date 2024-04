G7 condena unanimemente “ataque sem precedentes” do Irão

Os líderes do G7,”condenaram unanimemente o ataque sem precedentes do Irão a Israel”, afirmou hoje o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no final da reunião.

“Juntamente com os líderes do G7, condenámos unanimemente o ataque sem precedentes do Irão a Israel. Todas as partes devem dar provas de contenção”, disse Charles Michel.

A reunião decorreu este domingo, por videoconferência.

Charles Michael disse ainda que continuarão a ser feitos “todos os esforços para desanuviar a situação”, nomeadamente “acabar com a crise em Gaza o mais rapidamente possível, em particular através de um cessar-fogo imediato”.