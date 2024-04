Sismo de 3,6 sentido na Terceira

Um sismo, de magnitude 3,6 na escala de Richter, foi sentido ao início da tarde deste domingo na ilha Terceira dos Açores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado divulgado hoje, refere que o abalo foi registado pelas 13h00 locais (14h00, em Lisboa), com o epicentro "a cerca de 4 quilómetros a Este da Serreta", na ilha Terceira.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) na freguesia de Cinco Ribeiras (Terceira)", lê-se no comunicado.

Foi ainda sentido "com menor intensidade nas freguesias de Altares, Terra-Chã, Santa Luzia, Feteira, Ribeirinha e Biscoitos", acrescenta o IPMA.