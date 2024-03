Grândola. Bomba de gasolina começava a cobrar antes do abastecimento

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu dois equipamentos de abastecimento de combustível detetados, em flagrante delito, "em prática especulativa" em estações de serviço do concelho de Grândola, no distrito de Setúbal.

"No início de cada abastecimento, após o reinício do equipamento de contagem, antes de ser pressionado o manípulo da agulheta do equipamento pelo utilizador, o contador alterava-se automaticamente", lê-se no comunicado da ASAE.

A contagem começava "em valores acima de zero, cobrando automaticamente 10 cêntimos, passando de imediato para 90 cêntimos, sem ter materializado qualquer tipo de abastecimento real' de combustível".

Em causa está o crime de especulação. Os bens confiscados têm o valor de 13 mil euros.