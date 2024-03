Alemanha. Acidente com autocarro faz pelo menos cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram na sequência de um acidente que envolveu um autocarro de passageiros, esta quarta-feira, numa estrada no leste da Alemanha.

Há "vários feridos e pelo menos cinco mortos", informou o porta-voz da polícia, Olaf Hoppe à imprensa alemã.

As circunstâncias do despiste do autocarro ainda estão a ser apuradas pelas autoridades.

A estrada onde ocorreu o acidente e que liga Berlim a Munique foi encerrada nos dois sentidos.