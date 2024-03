Gaza. Israel reivindica morte de responsável do Hamas em hospital

O Exército israelita reivindicou, esta segunda-feira, a morte do chefe do departamento de segurança interna do Hamas.

O ataque foi perpetrado numa incursão, realizada nesta madrugada, no hospital Al Shifa, na cidade de Gaza.

“As forças de segurança mataram o chefe de departamento de segurança interna do Hamas”, Faaq Mabhu, após os serviço de informações terem referido “a presença de altos cargos do Hamas” nas instalações, diz o exército de Telavive, em comunicado.

Deste modo, Faaq Mabhu foi morto “numa troca de disparos” no interior do hospital, onde “trabalhava para promover atividades terroristas”, diz ainda a mesma fonte.