Análise Comparativa entre Desporto e Política

O Desporto e a sua conceptualização social e política:

Desporto: características: individual ou colectivo, mérito artístico (performance), marcas, tempos, etc…

Política: características: grupo-colectivas, submissão a uma “cartilha”, mérito pessoal (performance, votos)

No Desporto: propaganda pessoal e da empresa a que está ligado (grupo).

Na política: propaganda pessoal e de grupo

Objectivos no Desporto: sociais, políticos e materiais

Objectivos na política: sociais, do Governo, políticas: manutenção do poder, materiais (dinheiro para o partido, negócios pessoais, etc…)

No Desporto não é possível vencer sem mérito

Na política é possível vencer através dos votos e das “cunhas”

O Desporto descobre a política para obter benefícios

A política descobre o Desporto para obter benefícios

O espectáculo desportivo distraí o povo, diverte-o, ocupa o seu tempo de ócio, é um “bom negócio”, dá lucro e afasta-o da política

A política serve-se do espectáculo desportivo para distrair o povo da política, alienando-o

O dirigente desportivo explora o atleta ao máximo sem querer saber do seu futuro

O governante do “M. E.” esquece o cidadão e não se preocupa com o seu futuro, cujo drama vai dos 40 anos até à sua morte

O método seguido no Desporto é o intuitivo (do particular para o geral)

O Governo segue o método dedutivo , já que pela avaliação do geral, particulariza, esquecendo que está a criar uma realidade virtual. O número de praticantes que o Governo tem em “carteira” (dados estatísticos) para atribuição de subsídios, não significa que o país pratique desporto.

Conclusão

Retrato desportivo do país: o que devia ser

De acordo com o racional da massa, surgiram as elites.

Retrato do país: A realidade

Aquilo que é, de acordo com a realidade. Pouca lógica, pouca coerência. Nota: as massas não praticam desporto de qualidade, as massas não são elite. “Sem escola não há política de elite, não há políticos de elite” (Max Cunha).

(1) O conceito operativo isolado é processo indutivo, é o seguido pelo “M. E.”. O conceito operativo sistémico é dedutivo, era o que devia abrir os olhos ao “M. E.” para a realidade que é bem diferente da que o “M. E.” “vê”!!!

(2) Só quem assimile isto estará em condições de mudar alguma coisa para melhor. Os outros, os que estão, limitam-se a gerir as crises que se sucedem.