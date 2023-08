JMJ. Quase 1,2 milhões de pessoas controladas nas fronteiras

As autoridades portuguesas já fiscalizaram quase 1,2 milhões de entradas no país, desde o início de reposição do controlo documental nas fronteiras no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, a 22 de julho.

Segundo dados do Sistema de Segurança Interna (SSI), revelados esta quarta-feira, foram controladas 17.715 viaturas, incluindo veículos ligeiros e pesados, principalmente de passageiros, nas fronteiras terrestres. Nas fronteiras aéreas foram verificados 6.040 voos e 1.745 embarcações foram fiscalizadas nas fronteiras marítimas.

Até ao momento, 172 pessoas foram impedidas de entrar no país, que assiste ao segundo dia da Jornada Mundial da Juventude.

O SSI indicou ainda que 63.137 pessoas foram controladas, desde 22 de julho, nas fronteiras terrestres e 80.699 passageiros nas fronteiras marítimas pelo SEF e GNR, enquanto nos aeroportos o SEF e a PSP controlaram 1.047.932 pessoas.