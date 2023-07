Campus de Justiça. Lesados do BES manifestam-se à porta do tribunal

Cerca de 300 lesados do BES estão, esta segunda-feira, concentrados diante do Tribunal Criminal de Lisboa, em protesto por não terem sido compensados pelos prejuízos da queda do banco.

Manifestação é levada a cabo no dia em que se saberá se os arguidos irão a julgamento.

O Campus de Justiça está cercado por um forte contingente que tentou, sem sucesso, colocar os lesados a uma maior distância da entrada do tribunal, mas os manifestantes insistem em permanecer diante da porta principal do tribunal.

O juiz Pedro Santos Correia decide hoje se vão a julgamento os 25 arguidos do caso BES/GES, são sete empresas e 18 pessoas, incluindo Ricardo Salgado, a quem são imputados 65 crimes, nomeadamente associação criminosa, corrupção ativa, falsificação de documento, burla qualificada, branqueamento, infidelidade e manipulação de mercado.