Britânicos dizem que Grupo Wagner criaram acampamento na Bielorrússia

O Ministério da Defesa britânico acredita que milhares de membros do grupo mercenário russo Wagner estão estabelecidos num acampamento na Bielorrússia.

A inteligência militar do Reino Unido estimou que existe um acampamento do Wagner na cidade de Tsel, na zona centro e a cerca de 75 quilómetros a sudeste de Minsk, capital do país. Estas afirmações são sustentadas por avaliações com imagens de satélite datadas de 19 de julho.

O Ministério da Defesa indica que, "desde meados de julho de 2023, pelo menos vários milhares de forças do Wagner foram estabelecidas neste acampamento militar, onde centenas de veículos chegaram a uma instalação anteriormente vazia".

"Poucos deles parecem ser veículos de combate blindados", refere o Ministério da Defesa na informação divulgada.

As autoridades britânicas afirmam não saber o que pode ter acontecido ao equipamento pesado que o Grupo Wagner usou na guerra da Ucrânia, mas suspeita que o grupo de mercenários teve que devolvê-lo ao exército russo.