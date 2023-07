Já morreram quarto bombeiros a combater incêndios florestais no Canadá

Um bombeiro morreu no Canadá enquanto lutava contra os incêndios que estão a devastar o país, revelou no sábado o primeiro-ministro da província Colúmbia Britânica, David Elby.

Esta é o quarto bombeiro que perde a sua vida a combater os mais de 990 incêndios que estão ativos no Canadá, 613 dos quais considerados fora de controlo.

"Esta notícia trágica recorda-nos mais uma vez os sacrifícios extraordinários que fazem para nos manter em segurança", disse o primeiro-ministro, em comunicado.

No início de julho, um piloto de helicóptero morreu quando o aparelho se despenhou em Alberta, no oeste do país, durante o combate às chamas. Dois outros bombeiros morreram em operações separadas.

Só este ano, mais de 12 milhões de hectares já arderam no Canadá, um total muito superior a qualquer outro que o país tenha registado.