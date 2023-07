Neres vai jogar a Supertaça

O Benfica vai poder contar com David Neres no jogo da Supertaça frente ao FC Porto.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou a providência cautelar interposta pelas águias e levantou temporariamente a suspensão de um jogo aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) ao jogador.

O castigo surgiu nas declarações do brasileiro no jogo do título em casa com o Santa Clara, onde surge num vídeo a dizer “chupem lagartos”, “chupem tripeiros” e, o CD entendeu como “ofensas è reputação e injúrias”.

Mais à frente, o TAD dará a conhecer a decisão definitiva.