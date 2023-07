GNR deteve sete pessoas em operação de prevenção criminal na Guarda

O Comando Territorial da Guarda, no dia 19 de julho, deteve seis homens e uma mulher, com idades entre os 32 e os 54 anos, por tráfico de estupefacientes, condução sem habilitação, sob efeito do álcool e posse de armas proibidas, no concelho da Guarda.

Na sequência de uma operação especial de prevenção criminal, foi efetuada uma ação de fiscalização rodoviária, onde estiveram envolvidos 40 militares da GNR que efetuaram ações de fiscalização a diversas viaturas.

Foram ainda elaborados nove autos de contraordenação para a Comissão da Dissuasão da Toxicodependência (CDT).

Foram apreendidas 120 doses de óleo de canábis, 83 doses de anfetaminas, 36 doses de haxixe, 32 doses de liamba e 13,5 gramas de cogumelos alucinogénios

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.