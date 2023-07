Encontrado em praia espanhola corpo de bebé que morreu há quatro meses

O corpo de uma bebé de oito meses que morreu no naufrágio de uma embarcação com migrantes no Mediterrâneo foi encontrado numa praia da Catalunha, em Espanha, anunciaram as autoridades esta terça-feira.

A Guarda Civil indica que a bebé viajava numa das embarcações precárias que tentam chegar às costas europeias a partir do norte de África.

O corpo, já em estado de decomposição, foi encontrado a 11 de julho na praia de Roda de Verà, em Tarragona, por funcionários municipais.

De acordo com testemunhas citadas por meios de comunicação locais, o corpo já estava há alguns dias no local, mas devido à posição em que se encontrava foi confundido com um boneco.

A Guarda Civil disse hoje que o corpo foi identificado como o de uma bebé argelina de cerca de oito meses que morreu afogada, como os pais, no naufrágio de uma embarcação ao largo das ilhas espanholas das Baleares.

A criança foi identificada pelo cruzamento do ADN com o do corpo de uma mulher encontrado a 6 de abril na costa das Baleares, tendo os peritos chegado à conclusão que eram mãe e filha.