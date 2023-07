Ambulância de Foz Côa parada este domingo devido à falta de técnicos de emergência

A ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Foz Côa, distrito da Guarda, está parada desde as 8h e até às 20h deste domingo devido à falta de técnicos de emergência pré-hospitalar, disse à Lusa fonte sindical.

“Em 13 anos de funcionamento desta ambulância SIV, é a segunda vez que a mesma fica parada devido à falta de técnicos de emergência pré-hospitalar”, referiu o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), Rui Lázaro.

Acrescentando ainda “que esta paragem da SIV de Foz Côa é também uma consequência da greve em vigor dos técnicos de emergência médica que o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ainda não se propôs resolver”.

Rui Lázaro lembrou que na última paragem deste meio de socorro, que aconteceu em 9 de novembro de 2022, um homem de 73 anos teve uma paragem cardíaca, em Castelo Melhor, no concelho de Foz Côa, e acabou por ser privado dos cuidados médicos prestados pela tripulação deste tipo de ambulância SIV.

“Nessa altura, a ambulância estava igualmente parada por falta de técnicos e o senhor não teve os cuidados diferenciados que são prestados por este meio de socorro, e só os veio a receber no Serviço de Urgência Básica de Foz Côa”, frisou o presidente do STEPH.

A ambulância SIV do INEM estacionada na SUB do Centro de Saúde de Foz Côa serve seis concelhos, entre os quais Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, e Foz Côa, Meda e Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, a que se junta o concelho de São João da Pesqueira, já no distrito de Viseu.