Cofundador da Altice vai prestar declarações

O cofundador da Altice, Armando Pereira, vai prestar declarações em interrogatório sobre as sobre as suspeitas em torno de negócios da Altice Portugal.

Antes de entrar, na tarde de sábado, para o recomeço das diligências no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, o advogado Pedro Marinho Falcão confirmou a decisão de que Armando Pereira "vai prestar declarações" perante o juiz Carlos Alexandre sobre a investigação do Ministério Público (MP) e da Autoridade Tributária (AT).

Estas entidades acreditam que um conjunto de negócios relacionados com a Altice Portugal possa ter lesado o Estado e o grupo em mais de 100 milhões de euros.

Contudo, as declarações de Armando Pereira apenas vão ocorrer a partir de segunda-feira, adiantou o advogado à Lusa, uma vez que primeiro vão falar os outros dois arguidos detidos, Jéssica Antunes e Álvaro Gil Loureiro, sendo que a filha do braço direito de Armando Pereira, Hernâni Vaz Antunes, já terá começado as suas declarações.