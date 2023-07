Homem detido por violar ex-companheira em Loulé

A Polícia Judiciária deteve um homem de 22 anos, por fortes suspeitas da prática do crime de violação, cometido sobre a anterior companheira, em Loulé.

“A agressão sexual surge após a rotura de um relacionamento que resistia em regime de coabitação há cerca de 4 meses, não obstante a verificação pontual de episódios de violência doméstica”, explicou a PJ.

Acrescentando que “o facto do suspeito não se conformar com o fim da relação, determinou que a vítima, uma mulher de 38 anos, formalizasse denúncia junto das autoridades pela prática do crime de violência doméstica, surgindo a agressão sexual dias após aquela denúncia”.

Na sequência da investigação, foi possível recolher várias provas, nomeadamente relatos das várias agressões sexuais cometidas pelo detido.

As agressões sexuais ocorreram sempre na residência,” em ambiente totalmente controlado pelo suspeito”.

O homem será presente às Autoridades Judiciárias para efeitos de interrogatório Judicial e aplicação das medidas de coação.