Conselho de Disciplina instaura processo a Vlachodimos por declaração sobre o FC Porto

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo a Odysseas Vlachodimos para “apurar a relevância disciplinar de factualidade com base em notícias na comunicação social relativas a declarações” proferidas após a vitória do Benfica sobre o FC Porto, no Dragão.

No documentário 'Eu amo o Benfica', o guarda-redes grego é filmado a dizer: “Estes gajos são uma equipa de m…!”

O CD revelou que o processo foi enviado no dia 23 à Comissão de Instrutores da Liga, podendo ou não culminar num processo disciplinar.

Recorde-se que o Benfica tem jogo da Supertaça com o FC Porto na abertura da temporada oficial em Portugal e está agendado para o início de agosto, dia 7 ou 8.