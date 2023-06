Província de Donetsk reconquistada por Kiev

As forças de Kiev recuperaram a povoação de Rivnopil, na província de Donetsk, na campanha militar em curso no sudeste do país, anunciou a Vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar.

"As Forças Armadas recuperaram o controlo de Rivnopil", revelou Vice-ministra da Defesa da Ucrânia através de um curto comunicado publicado no Telegram.

Maliar conclui este comunicado com a mensagem: "Avançamos", referindo-se à campanha contra as forças da Rússia, durante a invasão deste país..

Rivnopil situa-se no sudeste da província de Donetsk, perto da fronteira administrativa com a província de Zaporíjia.

A informação divulgada pelo Governo de Kiev não foi confirmada por entidades independentes.