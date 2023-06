Mais uma semana de mentiras

por Raquel Abecasis

Rápido na resposta, ainda não tinham passado 24 horas sobre o envio das perguntas do grupo parlamentar do PSD a António Costa e já o primeiro-ministro dava a conhecer na imprensa as suas respostas.

O problema é que se esqueceu de enviar as ditas respostas ao remetente, ou seja, ao Parlamento. Resultado, o PSD aproveitou a deixa para mais uma vez sublinhar a falta de respeito institucional do Governo e o Governo veio justificar-se alegando que respondeu a perguntas que não chegou a receber oficialmente.

Propositado ou não, o episódio serviu para desviar as atenções durante umas horas da questão de fundo. Na bancada social-democrata comentava-se mesmo que a máquina socialista aproveita qualquer oportunidade para se desresponsabilizar. Só que desta vez não se trata de memórias e relatos de telefonemas, há um print screen a comprovar que as questões do PSD chegaram ao gabinete do Presidente da Assembleia da República às 13h58, pelo que, o erro é de facto, e mais uma vez, do Governo, que em vez de responder pelos canais próprios, respondeu pelos jornais.

No mesmo dia em que o Presidente da Republica veio esclarecer de viva voz que foi António Costa quem o informou sobre a intervenção do SIS, no dia 29 de abril, três dias depois do sucedido, o Gabinete do primeiro-ministro_coleciona mais uma trapalhada neste já longo folhetim.

Certo é que, com a sucessão de declarações sobre este tema e as duvidas que ele levanta, Marcelo Rebelo de Sousa deixa claro que o assunto não está encerrado, dando assim força aos partidos da oposição, que, com diversas iniciativas, não têm deixado cair o assunto.

E é por causa deste tema que nas últimas 48 horas o país assistiu a mais uma sucessão de contradições e de desmentidos publicos entre titulares de orgãos de soberania.

A saber: Marcelo desmente Costa, que tinha garantido de viva voz no Parlamento que não tinha falado com o Presidente sobre a questão do SIS; e Costa desmente João Galamba quando, em resposta ao PSD, garante que nem ele nem o secretário de Estado Mendonça Mendes falaram com o ministro das Infraestruturas sobre o SIS.