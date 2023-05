Martínez garante que "Ronaldo não estava pronto para se afastar" da seleção nacional

Roberto Martínez, em entrevista à rádio “TalkSport”, garantiu que vê em Cristiano Ronaldo "um verdadeiro líder" e sublinha que CR7 quis "fazer parte do novo ciclo" da seleção nacional.

O selecionador destacou o desempenho do capitão nos jogos com o Liechtenstein e o Luxemburgo, em março, onde marcou quatro golos. Mostrou ser "um verdadeiro líder, um capitão e alguém que traz uma experiência que nenhum outro jogador tem no futebol mundial".

Acrescentou ainda que Cristiano Ronaldo, “é alguém que pode chegar aos 200 jogos pelo seu país e alguém que precisa de ser utilizado no balneário".

O jogador foi convocado para os jogos de apuramento para a fase final do Europeu de 2024 com Bósnia-Herzegovina e a Islândia, nos dias 17 e 20 de junho respetivamente.