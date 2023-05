Vila do Conde. Bombeiros combatem incêndio em fábrica

Os bombeiros estão a combater um incêndio numa fábrica de frigoríficos em Vila do Conde, no Porto.

Os bombeiros estão a combater um incêndio numa fábrica de equipamentos de refrigeração, na freguesia de Touguinha, em Vila do Conde.

No local estão os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, no total são cerca de 40 operacionais, apoiados por 12 viaturas, segundo o site da Proteção Civil.

A fábrica está localizada na Touguinha, Vila do Conde.