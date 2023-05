Lisboa. Saiba que ruas vão estar fechadas ao trânsito por causa da eventual festa do título do Benfica

O trânsito vai estar cortado, este sábado, em várias ruas de Lisboa, nomeadamente junto ao Marquês de Pombal, entre as 17 horas de hoje e as 5 horas de domingo, devido ao jogo do que pode valer o título do campeonato de futebol ao Benfica.

"Na eventualidade de se realizarem hoje festejos do Sport Lisboa e Benfica (SLB) no Marquês de Pombal", haverá "cortes de trânsito permanentes naquela praça e arruamentos envolventes", como é o caso dos túneis de Entrecampos e Campo Pequeno, no sentido Campo Grande - Saldanha, lê-se no comunicado da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Veja aqui todos os condicionamentos

CAMPO GRANDE: o Túnel de Entrecampos, no sentido Campo Grande - Saldanha será encerrado à circulação de trânsito;



AVENIDA DA REPÚBLICA:

- o trânsito ficará impedido de aceder à Avenida da República, a partir da Rotunda de Entrecampos;

- Túnel do Campo Pequeno, no sentido Campo Grande - Saldanha será encerrado à circulação de trânsito;

- As vias centrais e as vias laterais da Avenida da República serão encerradas à circulação de trânsito;

- Também todas as artérias confluentes à mesma, sofrerão constrangimentos à circulação viária;



AVENIDA DUQUE D'ÁVILA: o sentido da circulação na Avenida Duque D'Ávila, entre a Avenida da República e a Avenida 5 de Outubro, terá que ser alterado para permitir a saída de veículos da zona de estacionamento de propriedade privada na Avenida da República;



PRAÇA DUQUE DE SALDANHA:

- o trânsito será impedido de circular nas vias centrais;

- trânsito será impedido de circundar a Praça do Duque de Saldanha, contudo as viaturas provenientes da Avenida Casal Ribeiro serão canalizadas para a Avenida da República, no sentido Saldanha - Campo Grande;

- O trânsito será impedido de aceder à Avenida Fontes Pereira de Melo;



AVENIDA FONTES PEREIRA DE MELO: será interdita a circulação de trânsito na Avenida Fontes Pereira de Melo e impedidos os atravessamentos desta. Também todas as artérias confluentes sofrerão constrangimentos à circulação viária;



AVENIDA DUQUE DE LOULÉ: será interdita a circulação de trânsito na Avenida Duque de Loulé, entre o cruzamento com a Rua Luciano Cordeiro e a Praça do Marquês de Pombal. Também todas as artérias confluentes à mesma sofrerão constrangimentos;



AVENIDA ANTÓNIO AUGUSTO DE AGUIAR: Será interdita a circulação de trânsito na Avenida António Augusto de Aguiar, entre a Rua Marquês da Fronteira e a Avenida Duque de Loulé. As artérias confluentes também sofrerão constrangimentos;



AVENIDA SIDÓNIO PAIS: Será interdita a circulação de trânsito na Avenida Sidónio Pais e as artérias confluentes sofrerão constrangimentos;



ALAMEDA EDGAR CARDOSO: Será interdita a circulação de trânsito na Alameda Edgar Cardoso e as artérias confluentes sofrerão constrangimentos;



RUA MARQUÊS DE SUBSERRA (TÚNEL): Será interdita a circulação de trânsito no Túnel da Rua Marquês de Subserra;



RUA ALEXANDRE HERCULANO: Será interdita a circulação de trânsito na Rua Alexandre Herculano e as artérias confluentes sofrerão constrangimentos;



RUA BRAAMCAMP: Será interdita a circulação de trânsito na Rua Braamcamp e as artérias confluentes sofrerão constrangimentos;



RUA JOAQUIM ANTÓNIO DE AGUIAR : Será interdita a circulação de trânsito na Rua Joaquim António de Aguiar, entre a Rua da Artilharia 1 e a Praça do Marquês de Pombal. Aas artérias confluentes sofrerão constrangimentos;



TÚNEL DO MARQUÊS DE POMBAL : Será interdita a circulação de trânsito no Túnel do Marquês de Pombal, em ambos os sentidos;



PRAÇA DO MARQUÊS DE POMBAL - Será interdita a circulação de trânsito na Praça do Marquês de Pombal, em ambos os sentidos;



AVENIDA DA LIBERDADE - Será interdita a circulação de trânsito na Avenida da Liberdade, só sendo possíveis os atravessamentos entre a Rua das Pretas e a Praça da Alegria e entre o Largo da Anunciada e a Travessa da Glória. Também todas as artérias confluentes à mesma, sofrerão constrangimentos à circulação viária;



RUA DO CONDE DE REDONDO: Será interdita a circulação de trânsito na Rua do Conde de Redondo, também todas as artérias confluentes à mesma, sofrerão constrangimentos à circulação viária.