Maddie. Terminaram buscas na barragem do Arade

Terminaram, no início da tarde desta quinta-feira, as buscas na barragem do Arade, em Silves, no âmbito do caso Maddie.

De acordo com a agência Lusa, pelas 13h00 já estava a decorrer a desmobilização dos meios e dos operacionais, mas até agora ainda não se sabe se foi encontrada qualquer pista ou indício sobre o caso.

Ainda hoje os investigadores passaram as últimas horas da investigação na encosta de vegetação densa, junto à linha de água, com recursos de aparelhos de tecnologia avançada.

Recorde-se que a barragem do Arade, a cerca de 50 quilómetros da Praia da Luz de onde Madeleine McCann desapareceu em maio de 2007, era frequentada pelo único suspeito do caso, o alemão Christian Brueckner.