Kiev recupera 106 militares capturados em Bakhmut

As autoridades da Ucrânia anunciaram a libertação de 106 militares ucranianos que tinham sido feitos prisioneiros pelas forças russas enquanto defendiam a cidade de Bakhmut.

"Entre os que regressaram do cativeiro encontram-se alguns que tinham sido dados como desaparecidos", disse o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, responsável pelas negociações com a Rússia sobre a troca de prisioneiros de guerra.

A troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia foi um dos poucos acordos onde ambas as partes do conflito conseguiram chegar a um consenso.

Estes processos têm acontecido numa base recíproca, sendo provável que a Rússia anuncie o regresso ao país de mais uma centena de militares sob custódia ucraniana, contudo, até ao momento, a parte ucraniana não referiu a entrega de prisioneiros à Rússia ao anunciar a libertação dos 106 militares.