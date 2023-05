Guarda: continuam buscas por homem desaparecido

Continuam, esta quinta-feira, as buscas por um homem que se encontra desaparecido na zona da freguesia de Ermelo, na Guarda.

Em declarações à agência lusa, fonte do Comando da GNR de Vila Real disse que o alerta para o desaparecimento foi dado pelas 4h00

Pouco se sabe, mas foi encontrado um motociclo do homem junto a uma estrada na localidade de Paço, na União de freguesias de Ermelo e Pardelhas, zona onde as buscas estão mais concentradas.

No local, estão militares do dispositivo territorial da GNR, duas equipas cinotécnicas (homem e cão) e uma equipa da Unidade Especial de Proteção e Socorro (UEPS), que disponibilizará um equipamento de drone para apoiar as buscas, assim como os bombeiros de Mondim de Basto.