Benfica apanhado de surpresa com decisão de Grimaldo

A SAD do Benfica foi apanhada de surpresa com o anúncio de Grimaldo no Bayern Lerverkusen na manhã de segunda-feira, uma vez que segundo o jornal A Bola, havia um compromisso com o lateral para oficializar o seu futuro após a decisão do título.

As águias têm um jogo importante no domingo com o Sporting, a uma jornada do final do Campeonato.

Os encarnados ficaram surpreendidos com o “timing” e com as declarações de Grimaldo aos meios de comunicação do clube alemão numa altura decisiva para o Benfica.

Segundo o jornal desportivo, apesar deste acontecimento, o plano de Roger Schmidt passa por utilizar o espanhol no jogo com os leões.