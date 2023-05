Papa critica aprovação da Eutanásia em Portugal. "Hoje estou muito triste"

O Papa Francisco criticou, este sábado, a aprovação do diploma sobre a Eutanásia no Parlamento em Portugal.

“Hoje estou muito triste, porque no país onde apareceu Nossa Senhora foi promulgada uma lei para matar. Mais um passo na grande lista dos países que aprovaram a eutanásia”, disse o Papa Francisco, no Vaticano, citado pela Agência Ecclesia.

Francisco discursava num encontro com centenas de representantes da União Mundial das Organizações Femininas Católicas e sublinhou a importância do 13 de maio, “dia em que se celebram as aparições da Virgem Mãe aos pastorinhos de Fátima”.

“Pensando na Virgem, olhemos para Maria como modelo de mulher por excelência, que vive em plenitude um dom e uma tarefa: o dom da maternidade e a tarefa de cuidar dos seus filhos, na Igreja”, afirmou Francisco, salientando que Maria “ensina a gerar vida e a protegê-la sempre”.

Recorde-se que o texto do diploma sobre a Eutanásia foi aprovado, na sexta-feira, na Assembleia da República, com 129 votos a favor. O Presidente da República tem agora um prazo de oito dias para proceder à promulgação.