Benfica multado em 26 mil euros. FC Porto e Sporting também são punidos

O Conselho de Disciplina multou o Benfica em 26 mil euros pelos incidentes no jogo da jornada passada frente ao Gil Vicente.

As águias receberam uma multa de 26.084 euros pelo comportamento dos adeptos, e o CD explica que 10.200 euros são pelo arremesso de duas cadeiras, 1224 euros por terem atirado um isqueiro em direção a Vítor Carvalho, médio do Gil Vicente, e por insultos ao guarda-redes Andrew. O uso de material pirotécnico custou 4460 euros ao Benfica.

Relativamente ao F. C. Porto, foi multado em 8.364 euros também pelo comportamento inadequado dos adeptos contra o Boavista. O uso de engenhos pirotécnicos valeu 5100 euros de multa.

Os cânticos entoados contra o Boavista e o Benfica custaram 1224 euros aos azuis e brancos, já o atraso dos portistas para o começo da segunda parte valeu 2040 euros de multa.

O Boavista recebeu multas no valor de 490 euros por cânticos ofensivos e 775 euros pelo uso de engenhos pirotécnicos.

O Sporting não escapou às multas e foi também castigado pelo jogo contra o Famalicão em 4414 euros pelo comportamento dos adeptos que entoaram cânticos ofensivos e usaram engenhos pirotécnicos.

No Paços de Ferreira, o delegado para o controlo antidoping Rui Dias foi suspenso por 23 dias pelo CD por incidentes no jogo contra o Vizela. "Rui Manuel de Sousa Dias, levantou ambos os braços com os punhos fechados, num gesto usado em sinal de vitória na direção da bancada central poente, para logo de seguida os baixar levando ambas as mãos aos genitais, agarrando-os e gesticulando na mesma direção", lê-se no comunicado do CD.