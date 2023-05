Florestas: GNR realizou 4.153 ações de sensibilização

A Operação Floresta Segura 2023 está a decorrer através da Guarda Nacional Republicana (GNR), tendo o prazo de execução dos trabalhos de gestão de combustível terminado a 30 de abril.

Em comunicado, divulgado esta quarta-feira, a força de segurança informa que os trabalhos decorrem através da “execução de ações de sensibilização, de fiscalização, de vigilância e deteção de incêndios rurais, de investigação de causas dos crimes de incêndio florestal e validação das áreas ardidas, de forma a prevenir, detetar, combater os incêndios rurais e reprimir atividades ilícitas, procurando garantir a segurança das populações e a preservação do património florestal.”

“Os proprietários estavam obrigados a proceder à gestão do material combustível e à limpeza de terrenos numa faixa com largura não inferior a 50 metros em torno das edificações ou instalações localizadas em áreas rurais ou florestais”, pode ler-se.

Até ao fim do prazo, a GNR informa que “foram sinalizadas 14 298 situações de incumprimento relativamente à limpeza de terrenos. Em igual período, no ano de 2022 foram sinalizadas 10 930 situações” e foram levadas a cabo “cerca de 4 153 ações de sensibilização, tendo alcançado 73 118 pessoas com o objetivo da adoção de medidas de autoproteção e uso correto do fogo, por parte das comunidades”.