Conceição alerta: "se quisermos gerir, as coisas dão para o torto e não passamos"

Sérgio Conceição, na antevisão do jogo frente ao Famalicão na quinta-feira, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, deixou claro que não vai fazer gestão na partida porque pode correr mal e acabar na eliminação dos dragões.

“Em relação à gestão, se quisermos gerir alguma coisa amanhã, as coisas dão para o torto e não passamos. Não tenho dúvida, porque tenho grandíssimo respeito pelo Famalicão, tem jogadores de qualidade e jogam como equipa, organizados defensivamente e fortes a atacar, por isso não há gestão”, disse o técnico.

Conceição abordou ainda o tema da “consistência” da equipa a poucas semanas do final da Liga: “Em relação à consistência, andamos sempre à procura, a todos os níveis. Aproximamo-nos do final do campeonato e é normal que os jogos ganhem o seu peso, uma dimensão diferente. Muitas vezes, estando a ganhar 1-0 ou 2-1, naturalmente se calhar é maior a vontade de estar por cima do marcador, do que ir à procura do golo que nos dê tranquilidade no jogo", disse o técnico, acrescentando que espera um jogo “extremamente difícil” na receção ao Famalicão.