Putin despede "Carniceiro de Mariupol"

O vice-ministro da Defesa da Rússia, Mikhail Mizintsev, mais conhecido como o "Carniceiro de Mariupol", por, alegadamente, ter mandado bombardear esta região, foi demitido pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

A notícia foi avançada por meios de comunicação russos e o jornal britânico Telegraph, revelando assim uma certa impaciência e frustração por parte do governo russo com o desempenho do exército russo na invasão da Ucrânia.

Mizintsev, de 60 anos, que foi alvo de sanções internacionais aplicadas a personalidades russas, foi o responsável por organizar o cerco a Mariupol e ordenar ataques que fizeram centenas de vítimas civis. Um dos alvos foi uma maternidade e um teatro com civis refugiados.

Para além destes ataques, o ex-vice-ministro da Defesa ainda comandou operações do Exército russo na Síria.

O sucessor de Mizintsev vai ser Alexei Kuzmenkov, o vice-chefe da Guarda Nacional russa.

O afastamento de Mizintsev acontece num momento sensível da invasão russa na Ucrânia, quando as forças de Moscovo estão a preparar as suas defesas para enfrentar uma contra-ofensiva ucraniana.