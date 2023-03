Rússia. Lavrov vai presidir reunião da ONU em abril

A Rússia anunciou, esta quarta-feira, que irá presidir uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na Nova Iorque, nos Estados Unidos da América (EUA), agendada para o próximo mês.

"Outro evento importante da presidência russa será o debate público de alto nível do Conselho [de Segurança] sobre 'Multilateralismo eficaz por meio da defesa dos princípios da Carta das Nações Unidas'. Esta reunião será presidida pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova.

Recorde-se que um jornalista americano do Wall Street Journal foi detido na Rússia e acusado de espionagem, anunciou o Serviço Federal de Segurança (FSB), adiantando, em comunicado, que "frustrou as atividades ilegais do cidadão americano Evan Gershkovich (...) correspondente em Moscovo do jornal americano”.

"É suspeito de espiar para o governo americano" e de recolher informações "sobre uma empresa do complexo militar-industrial russo", lê-se ainda.

O jornalista, de origem russa, “foi detido em Yekaterinburg enquanto tentava obter informações classificadas", informou o FSB.