Marcelo assina pelo Fluminense

Marcelo está de regresso ao Fluminense depois de 17 anos, anunciou, esta sexta-feira, o clube brasileiro nas redes sociais.

Este anúncio o surge dias depois do lateral ter rescindido com o Olympiacos, clube grego onde chegou no verão passado, depois de deixar o Real Madrid.

Recorde-se que o brasileiro, de 34 anos, esteve 16 anos no Real Madrid e é o jogador mais titulado dos “merengues”.

Nesta época, em nove jogos pelo Olympiacos, marcou três golos.