"Com Ten Hag ou fazes isto ou estás fora e não jogas. Ele fez isso com Ronaldo", disse Bruno Fernandes

Bruno Fernandes assumiu a postura exigente do treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, que não tem problemas em afastar jogadores quando não correspondem ao que lhes é pedido, enquanto profissionais.

Em entrevista ao antigo futebolista do United, Rio Ferdinand, na antena BT Sport, o português falou de três casos, incluindo o de Cristiano Ronaldo.

"Ele é exigente. Ou fazes isto ou estás fora e não jogas. Mesmo que seja um grande jogador. Se não fizer o que ele quer, então vai ser afastado. Ele faz isso várias vezes. Já fez com o Cristiano [Ronaldo], com o Jadon [Sancho] e com o Marcus [Rashford]", explicou Bruno Fernandes.

O médio salientou a importância dos castigos, com os quais concorda.

"Nos grandes momentos, quando o Marcus estava em grande forma. Ele fez algo de errado e o treinador colocou-o fora. Sentei-me com o David [de Gea] e disse-lhe que tinha de ser assim, porque caso contrário os mais novos vão pensar que não vai fazer nada com eles. Ele exige de ti dentro de campo, mas também fora", concluiu o capitão do Manchester United.

