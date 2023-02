Embaixada portuguesa em Tóquio. Vhils cria obra para assinalar 480 anos da chegada dos portugueses ao Japão

No ano em que se assinalam os 480 anos da chegada dos portugueses ao Japão, a Embaixada de Portugal em Tóquio, a Cunha Vaz & Associados e o artista Alexandre Farto, mais conhecido por Vhils, estabelecem um protocolo para a criação de uma obra de arte, que ficará na entrada do novo edifício da Embaixada de Portugal no Japão, e que tem como objetivo celebrar a amizade entre os dois países.

As novas instalações da Embaixada pretendem assim ser uma montra de um Portugal moderno e competitivo.

O projeto surge da vontade dos três parceiros de dar a conhecer mais sobre a história destes dois países através de uma linguagem universal que é a arte, afirmando a ligação à cultura e contribuindo para levar Portugal além-fronteiras.

A cultura assume-se como a melhor forma de representar a relação de quase cinco séculos, com recurso “a uma linguagem contemporânea - como poesia visual - que será o centro focal de todos os que entrarem no novo edifício”, lê-se no comunicado da Cunha Vaz & Associados, que participa como patrocinador da iniciativa cultural.