Frio está de volta a Portugal Continental

O frio vai regressar a Portugal continental com uma descida acentuada das temperaturas máximas entre 5 a 10 graus, acompanhada de vento forte e chuva, disse à Lusa o meteorologista Jorge Ponte.

"Vamos ser afetados por uma massa de ar com origem polar. As temperaturas vão descer significativamente, especialmente tendo em conta que na semana passada tivemos temperaturas acima da média e portanto vai fazer-se sentir mais esta descida abrupta", adiantou o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo coma mesma fonte, a descida da temperatura, da mínima e máxima, vai também fazer-se sentir devido ao aumento da intensidade do vento, em especial na faixa costeira e nas terras altas.

"Vamos ter temperaturas mínimas dos 6 a 8 graus na zona de Lisboa, de 2 a 4 no Porto e negativas na região interior norte e centro, para a qual já foram emitidos avisos de tempo frio", disse.

O IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real para entre as 00h00 de quinta-feira e as 9h de sexta-feira devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

As baixas temperaturas irão manter-se até pelo menos ao fim de semana.